Появились подробности взрыва во дворе дома под Краснодаром, ФАН публикует видео

Краснодар, 4 июня. Взрыв прогремел в одном из дворов в городе Гулькевичи Краснодарского края. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, мужчина во время бытового конфликта взорвал гранату. Взрывом ему оторвало руку.

По словам очевидцев, во дворе частного дома мужчина во время конфликта взорвал гранату. По словам соседа мужчины, в результате взрыва тому оторвало руку. Еще три человека получили ранения. У женщины, владелицы дома, травмирована нога.

Отметим, по данным местных СМИ, ссылающихся на пресс-службу регионального управления МВД РФ, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка.

На видео, переданном ФАН очевидцами, видно, что, несмотря на ночь, на месте ЧП все еще работают полицейские и следователи.