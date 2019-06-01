Автобус столкнулся с внедорожником под Краснодаром, девять человек пострадали

Краснодар, 1 июня. Девять человек получили травмы при ДТП в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла на 10-м километре трассы Тимашевск-Приморск-Ахтарск в районе хутора Ленина. Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 04.55.

Автобус Citroën cтолкнулся в Land Rover, в салоне автобуса в момент ДТП находились 15 человек. Пассажиры ехали в сторону Тимашевска для работы на полях. Пострадали девять человек, трое из них находятся в состоянии срежней степени тяжести.

На месте происшествия находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.