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Автобус столкнулся с внедорожником под Краснодаром, девять человек пострадали

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Автобус столкнулся с внедорожником под Краснодаром, девять человек пострадали

Краснодар, 1 июня. Девять человек получили травмы при ДТП в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла на 10-м километре трассы Тимашевск-Приморск-Ахтарск в районе хутора Ленина. Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 04.55.

Автобус столкнулся с внедорожником под Краснодаром, девять человек пострадали

Автобус Citroën cтолкнулся в Land Rover, в салоне автобуса в момент ДТП находились 15 человек. Пассажиры ехали в сторону Тимашевска для работы на полях. Пострадали девять человек, трое из них находятся в состоянии срежней степени тяжести.

Автобус столкнулся с внедорожником под Краснодаром, девять человек пострадали

На месте происшествия находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

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Автор: Ирина Селезнева
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