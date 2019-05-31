Дети Донбасса приехали отдыхать в краснодарский лагерь «Орленок»
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Краснодар, 31 мая. Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился отправить детей Донбасса на оздоровление в приморский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следственный комитет России организовал отдых и реабилитацию детей ДНР и ЛНР в Туапсе. Ребята из Донбасса уже прибыли в Краснодарский край, где для них подготовили особую программу.
В «Орленке» они смогут посещать театральные кружки, попробовать профессию сценариста и режиссера. Представители СК РФ расскажут о профессии следователя.
В сообщении ведомства отмечается, что оказание помощи детям, пострадавших от вооруженных конфликтов, в том числе на юго-востоке Украины и в Сирии, это часть деятельности СК РФ по защите прав несовершеннолетних.
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