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Дети Донбасса приехали отдыхать в краснодарский лагерь «Орленок»

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Дети Донбасса приехали отдыхать в краснодарский лагерь «Орленок»

Краснодар, 31 мая. Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился отправить детей Донбасса на оздоровление в приморский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственный комитет России организовал отдых и реабилитацию детей ДНР и ЛНР в Туапсе. Ребята из Донбасса уже прибыли в Краснодарский край, где для них подготовили особую программу.

В «Орленке» они смогут посещать театральные кружки, попробовать профессию сценариста и режиссера. Представители СК РФ расскажут о профессии следователя.

В сообщении ведомства отмечается, что оказание помощи детям, пострадавших от вооруженных конфликтов, в том числе на юго-востоке Украины и в Сирии, это часть деятельности СК РФ по защите прав несовершеннолетних.

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Автор: Ирина Селезнева
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