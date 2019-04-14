Аршавин полетал на истребителе Су-30М2 в Краснодарском крае

Краснодар, 14 апреля. Бывший игрок петербургского ФК «Зенит», действующий тренер юношеской сборной по футболу Андрей Аршавин прокатился на истребителе.

Фотографиями из кабины российского боевого самолета футболист поделился в Instagram. Он назвал себя «несостоявшимся летчиком» и похвалил качество истребителя Су-30М2, отметив, что они «самые-самые».

Полет вторым пилотом на истребители Аршавин совершил в городе Крымск Краснодарского края. Здесь проходят заключительные матчи группового этапа чемпионата России по футболу среди спортшкол.

Ранее сообщалось, что Аршавин посетил Нур-Султан (бывшая Астана) и надел костюм казахского хана, позировал с мечом.