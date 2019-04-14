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Ушел из жизни автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

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Ушел из жизни автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

Краснодар, 14 апреля. Автор собственной системы рукопашного боя Алексей Кадочников умер в Краснодаре на 84-м году жизни.

О смерти Кадочникова сообщил на своей странице в Facebook его коллега Александр Церюта.

«Сегодня 13 апреля в возрасте 83 лет ушел из жизни Алексей Кадочников. Вечная память легенде российского спецназа, создателю Системы выживания Кадочникова, офицеру, Учителю и Человеку с большой буквы», — написал Церюта.

Напомним, Кадочников разработал собственную систему выживания, в основе которой лежит техника рукопашного боя, созданная с упором на знания в области физики, психологии и анатомии.

Кадочников написал серию книг и выпустил ряд учебных фильмов, посвященных данной системе. В ходе службы в Вооруженных силах РФ он был награжден «Орденом Почета», а также благодарностью «За образцовое исполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что британский комик умер прямо на сцене после шутки про инсульт.

Автор: Виталий Рыжков
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