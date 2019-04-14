Ушел из жизни автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Краснодар, 14 апреля. Автор собственной системы рукопашного боя Алексей Кадочников умер в Краснодаре на 84-м году жизни.
О смерти Кадочникова сообщил на своей странице в Facebook его коллега Александр Церюта.
«Сегодня 13 апреля в возрасте 83 лет ушел из жизни Алексей Кадочников. Вечная память легенде российского спецназа, создателю Системы выживания Кадочникова, офицеру, Учителю и Человеку с большой буквы», — написал Церюта.
Напомним, Кадочников разработал собственную систему выживания, в основе которой лежит техника рукопашного боя, созданная с упором на знания в области физики, психологии и анатомии.
Кадочников написал серию книг и выпустил ряд учебных фильмов, посвященных данной системе. В ходе службы в Вооруженных силах РФ он был награжден «Орденом Почета», а также благодарностью «За образцовое исполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству».
Ранее «Газета.ру» сообщила, что британский комик умер прямо на сцене после шутки про инсульт.