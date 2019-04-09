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СК РФ провел обыск у координатора Краснодарского отделения «Открытой России»

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СК РФ провел обыск у координатора Краснодарского отделения «Открытой России»

Краснодар, 9 апреля. СУ СК России совместно с сотрудниками полиции провело обыск у координатора Краснодарского отделения общественного сетевого движения «Открытая Россия» Яны Антоновой, сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Следственные действия проводятся в отношении участников региональной ячейки «Открытая Россия», созданной по инициативе экс-совладельца нефтяной компании «ЮКОС», признанного виновным в мошенничестве и подозреваемого в убийстве, беглого олигарха Михаила Ходорковского, ныне проживающего за границей, что не мешает ему управлять так называемой «Открыткой» и финансировать ее деятельность с помощью зарубежных спонсоров.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что проведение обыска связано с возбуждением уголовного дела по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

В настоящее время проведение следственных действий продолжается. Правоохранительные органы обещали дать официальные комментарии позднее.

Напомним, 26 апреля 2017 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности организаций «Open Russia Civic Movement», «Open Russia» (Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания)) нежелательной, 27 апреля 2017 года согласно распоряжению Минюста России № 556-р они были внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Автор: Олег Сорокин
Источник: Федеральное агентство новостей
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