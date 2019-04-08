Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Неизвестные устроили свалку новой обуви под мостом в Краснодаре

143
0 Оставить комментарий

Неизвестные устроили свалку новой обуви под мостом в Краснодаре

Краснодар, 8 апреля. Неизвестные выбросили гору новой обуви под Северным мостом в Краснодаре. Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.

 

Видео, на котором запечатлены развалы обуви, было выложено в одном из местных пабликов «ВКонтакте». Автор сообщил, что нераспроданный товар выбросили под мост хозяева одного из закрывшихся обувных магазинов. Местные жители тут же устремились к месту стихийной свалки, чтобы поживиться новой обувью.

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что администрация Центрального района провела проверку в районе улиц Щорса и Северной, где была выброшена обувь. На данный момент установить организатора свалки невозможно, так как момент выброса не попал на камеры видеонаблюдения, а на обуви и ценниках отсутствует информация о магазине. Предполагается, что товар реализовывался с лотка или на рынке. Городское правительство обещает ликвидировать свалку к концу дня 8 апреля.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров