Неизвестные устроили свалку новой обуви под мостом в Краснодаре

Краснодар, 8 апреля. Неизвестные выбросили гору новой обуви под Северным мостом в Краснодаре. Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.

Видео, на котором запечатлены развалы обуви, было выложено в одном из местных пабликов «ВКонтакте». Автор сообщил, что нераспроданный товар выбросили под мост хозяева одного из закрывшихся обувных магазинов. Местные жители тут же устремились к месту стихийной свалки, чтобы поживиться новой обувью.

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что администрация Центрального района провела проверку в районе улиц Щорса и Северной, где была выброшена обувь. На данный момент установить организатора свалки невозможно, так как момент выброса не попал на камеры видеонаблюдения, а на обуви и ценниках отсутствует информация о магазине. Предполагается, что товар реализовывался с лотка или на рынке. Городское правительство обещает ликвидировать свалку к концу дня 8 апреля.