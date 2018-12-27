Пенсионерка до смерти забила молотком внучку при попытке «изгнать дьявола»

Краснодар, 27 декабря. Пенсионерка молотком избила 11-летнюю внучку в Краснодарском крае. Ребенок скончался от полученных травм. По словам 66-летней женщины, ее внучка была «одержима».

По данным СМИ, трагедия произошла в Славянске-на-Кубани. Пенсионерка поссорилась с внучкой. В какой-то момент женщина заявила, что в ребенка «вселился дьявол». После этого пенсионерка схватилась за молоток и стала избивать девочку.

Как пишут «Актуальные новости», после того, как ребенок погиб, женщина осознала, что произошло. Пенсионерка позвонила родителям девочки и рассказала им о произошедшем.

Пенсионерка утверждала, что пыталась «изгнать дьявола» из внучки. По данным регионального управления СК РФ, соответствующая экспертиза признала женщину невменяемой. Обвиняемая будет направлена на лечение.