Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пенсионерка и ребенок-инвалид сгорели в частном доме в Краснодарском крае

56
0 Оставить комментарий

Пенсионерка и ребенок-инвалид сгорели в частном доме в Краснодарском крае

Краснодар, 19 декабря. При пожаре в станице Советской Новокубанского района Краснодарского края погибли пенсионерка и ребенок, оба инвалиды, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пожар произошел на улице Восточной, загорелась половина частного дома, в котором проживала семья с шестью детьми. Погибла 66-летняя женщина и пятилетний мальчик.

Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем при работе с отопительной системой.

Пенсионерка и ребенок-инвалид сгорели в частном доме в Краснодарском крае

Пенсионерка и ребенок-инвалид сгорели в частном доме в Краснодарском крае

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.