Пенсионерка и ребенок-инвалид сгорели в частном доме в Краснодарском крае

Краснодар, 19 декабря. При пожаре в станице Советской Новокубанского района Краснодарского края погибли пенсионерка и ребенок, оба инвалиды, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пожар произошел на улице Восточной, загорелась половина частного дома, в котором проживала семья с шестью детьми. Погибла 66-летняя женщина и пятилетний мальчик.

Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем при работе с отопительной системой.