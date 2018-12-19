Пенсионерка и ребенок-инвалид сгорели в частном доме в Краснодарском крае
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Краснодар, 19 декабря. При пожаре в станице Советской Новокубанского района Краснодарского края погибли пенсионерка и ребенок, оба инвалиды, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Пожар произошел на улице Восточной, загорелась половина частного дома, в котором проживала семья с шестью детьми. Погибла 66-летняя женщина и пятилетний мальчик.
Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем при работе с отопительной системой.