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В Краснодаре потушили пожар на Ростовском шоссе

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В Краснодаре потушили пожар на Ростовском шоссе

Краснодар, 14 декабря. В Краснодаре потушили крупный пожар в здании на Ростовском шоссе.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, поздно вечером загорелась кровля двухэтажного здания, огонь, по предварительным данным, охватил площадь примерно 170 квадратным метров. 

В первом часу ночи открытое горение было ликвидировано, пострадавших нет. В ряде местных пабликов прошли сообщения, что в здании якобы горел банкетный зал, однако подтверждения этой информации нет.

По данным полученным Федеральным агентство новостей с места событий, минувшей ночью в Краснодаре горело здание на территории садового товарищества «Энергетик». 

Автор: Константин Терехов
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