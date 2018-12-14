В Краснодаре потушили пожар на Ростовском шоссе
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Краснодар, 14 декабря. В Краснодаре потушили крупный пожар в здании на Ростовском шоссе.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, поздно вечером загорелась кровля двухэтажного здания, огонь, по предварительным данным, охватил площадь примерно 170 квадратным метров.
В первом часу ночи открытое горение было ликвидировано, пострадавших нет. В ряде местных пабликов прошли сообщения, что в здании якобы горел банкетный зал, однако подтверждения этой информации нет.
По данным полученным Федеральным агентство новостей с места событий, минувшей ночью в Краснодаре горело здание на территории садового товарищества «Энергетик».