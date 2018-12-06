Появилось видео страшного ДТП на Кубани, где погибли шесть человек

Краснодар, 6 декабря. Страшная автомобильная авария, в которой погибли шесть человек, случилась на трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная в Краснодарском крае утром в четверг. Федеральное агентство новостей публикует видео последствий дорожного происшествия с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи.

Этим утром на трассе в районе станицы Некрасовская столкнулись ВАЗ 2114 и автомобиль скорой помощи. В результате аварии погибли находившиеся в легковушке шесть человек, среди которых были двое детей.

По кадрам видно, что оба автомобиля сильно повреждены. У легковушки, и у машины скорой помощи есть сильная деформация передней части.