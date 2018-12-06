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В Краснодарском крае шесть человек погибли при столкновении легковушки и машины скорой помощи

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В Краснодарском крае шесть человек погибли при столкновении легковушки и машины скорой помощи

Краснодар, 6 декабря. Дорожное происшествие с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи случилось в Усть-Лабинском районе Краснодарского края утром в четверг. В результате аварии погибли шесть человек, сообщил ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2114 столкнулся с каретой скорой помощи на девятом километре трассы Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная в районе станицы Некрасовская.

Жертвами автомобильной аварии стали шесть человек, которые находились в легковом автомобиле. Среди погибших есть двое детей.

«Госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое сотрудников скорой помощи и ещё один пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На месте дорожного происшествия в настоящее время работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.

Автор: Данила Копп
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