Семь человек пострадали в аварии с маршруткой в Краснодаре

Краснодар, 2 декабря. Маршрутное такси столкнулось с легковушкой вечером в субботу в центре Краснодара. Травмы получили семь человек, двое из них доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Водитель маршрутки выехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Мира и Красноармейской и врезался в Mazda. После столкновения маршрутка съехала с дороги и влетела в здание.

«В результате ДТП пострадало семь пассажиров маршрутки, все были доставлены в больницу, где двоим понадобилась госпитализация», — сказано в сообщении.

Еще пять пассажиров маршрутки получают амбулаторное лечение. По факту ДТП проходит проверка, правоохранители выясняют причины аварии.