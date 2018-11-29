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Пять легковушек столкнулись недалеко от парка «Чистяковская роща» в Краснодаре

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Пять легковушек столкнулись недалеко от парка «Чистяковская роща» в Краснодаре

Краснодар, 29 ноября. Сразу пять легковых автомобилей столкнулись на улице Колхозная недалеко от парка «Чистяковская роща» в Краснодаре утром в четверг. Федеральное агентство новостей публикует видео с места автомобильной аварии.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Сообщается, что в результате автомобильной аварии никто не пострадал.

На кадрах видно, что все автомобили получили серьезные повреждения. Отмечается, что причиной дорожного происшествия могли стать заморозки после ночного дождя в регионе и гололедица.

 

Автор: Дарья Смолина
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