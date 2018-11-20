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СК возбудил дело после гибели мальчика, утонувшего в ливневке в Сочи

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СК возбудил дело после гибели мальчика, утонувшего в ливневке в Сочи

Сочи, 20 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника сочинского предприятия «Водосток», который должен следить за состоянием ливневой канализации. Минувшим летом из-за халатности уточнил ребенок, сообщила пресс-служба СУ СК России Краснодарскому краю.

В начале августа во время сильного дождя семилетний ребенок, направляясь к гостевому дому в поселке Лазаревское, упал в ливневую канаву, его унесло течением. Позже тело ребенка нашли в море.

Следователи выяснили, что мужчина сам установил перед своим гостевым домом бетонную плиту, которая была под ливневой канализацией. При этом, отметили в ведомстве, владелец дома не установил никакие перила или ограждения.

«Указанная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП города Сочи «Водосток», — сообщили в СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что в течение года никто не проверял состояние ливневой канализации, сотрудник «Водостока» не выявил отсутствие ограждения и решетки. Ненадлежащее исполнение обязанностей впоследствии привело к страшной трагедии.

Автор: Дарья Смолина
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