Стадо верблюдов перекрыло трассу в Краснодарском крае: опубликовано видео

Краснодар, 15 ноября. В Крымской районе Краснодарского края стадо верблюдов заблокировало проезд по трассе. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, животные пытались перейти дорогу.

Причиной утреннего опоздания жителей Кубани стал затор на дороге, вызванный не слишком организованным стадом верблюдов. Когда животным не понравилась трава с одной стороны трассы, они решили перейти на другую сторону.

Вожак стада встал посереди дороги, заблокировав движение. Стадо стало пересекать проезжую часть, переход занял у животных довольно много времени, что мало понравилось спешащим на работу краснодарцам.