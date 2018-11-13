Жуткое ДТП в Краснодарском крае: три человека погибли, двое получили травмы

Краснодар, 13 ноября. Три человека погибли и еще двое пострадали при ДТП в Каневском районе Краснодарского края, Федеральное агентство новостей публикует фото с места аварии.

Авария произошла утром 13 ноября между станциями Каневская и Привольная. По предварительной информации, «Газель» выехала на встречную полосу движения и врезалась в ВАЗ.

Один из пострадавших находится в хирургическом отделении, ему делают операцию. На месте ЧП находится полиция и представители СК, выясняются обстоятельства ДТП.