Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Жуткое ДТП в Краснодарском крае: три человека погибли, двое получили травмы

84
0 Оставить комментарий

Жуткое ДТП в Краснодарском крае: три человека погибли, двое получили травмы

Краснодар, 13 ноября. Три человека погибли и еще двое пострадали при ДТП в Каневском районе Краснодарского края, Федеральное агентство новостей публикует фото с места аварии.

Авария произошла утром 13 ноября между станциями Каневская и Привольная. По предварительной информации, «Газель» выехала на встречную полосу движения и врезалась в ВАЗ.

Один из пострадавших находится в хирургическом отделении, ему делают операцию. На месте ЧП находится полиция и представители СК, выясняются обстоятельства ДТП.

Жуткое ДТП в Краснодарском крае: три человека погибли, двое получили травмы

Жуткое ДТП в Краснодарском крае: три человека погибли, двое получили травмы

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.