Три человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Краснодар, 13 ноября. Страшное ДТП произошло в Краснодарском крае: при столкновении трех автомобилей погибли три человека, еще один получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно приведенным данным, авария случилась в Каневском районе. Участниками ДТП стали легковой автомобиль ВАЗ-2115, грузовик Hyundai и «Газель». Жертвами столкновения стали три человека, которые находились в салоне ВАЗа. Еще один человек пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает телеканал «360».

Напомним, ранее два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на МКАД.