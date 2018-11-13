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Три человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

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Три человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Краснодар, 13 ноября. Страшное ДТП произошло в Краснодарском крае: при столкновении трех автомобилей погибли три человека, еще один получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно приведенным данным, авария случилась в Каневском районе. Участниками ДТП стали легковой автомобиль ВАЗ-2115, грузовик Hyundai и «Газель». Жертвами столкновения стали три человека, которые находились в салоне ВАЗа. Еще один человек пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает телеканал «360».

Напомним, ранее два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на МКАД.

Автор: Тимур Румянцев
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