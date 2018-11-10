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Следователи разберутся в инциденте в кубанской больнице, где врач отказалась выписать пациентке инсулин

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Следователи разберутся в инциденте в кубанской больнице, где врач отказалась выписать пациентке инсулин

Краснодар, 10 ноября. Следственный комитет начал доследственную проверку по инциденту в больнице Краснодарского края, где врач в грубой форме отказала пациенту в инсулине. Об этом сообщила пресс-службе СУ СК по региону.

Ранее в Сети появился ролик, на котором врач нахамила пациентке, которая не смогла прийти раньше за лекарством. Женщина сняла разговор с медиком на смартфон. По кадрам видно, что пациентка пыталась объяснить врачу, что не смогла прийти на прием раньше, так как она живет в другом городе, а лекарство сейчас у нее закончилось, и ждать она не может. Медик бросила амбулаторную карту, а позже сказала: «Хоть ты сдохни, не выпишу [инсулин]».

В больнице сообщили, что инцидент произошел 7 ноября. На следующий день врача уволили. Позже пациентке лекарства дали.

«Следственным управлением СК России по краю проводится доследственная проверка по факту размещения в открытых источниках видеоролика», — говорится в сообщении.

Следователи установят все обстоятельства инцидента, а также дадут оценку правомерности действий врача.

Автор: Дарья Смолина
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