Владелец такси «Сатурн» через суд добивается возвращения конфискованного автопарка

Краснодар, 9 ноября. Основатель и владелец такси «Сатурн» Евгений Львов через суд пытается доказать, что приставы незаконно возбудили против него уголовное дело об уклонении от уплаты кредиторской задолженности и конфисковали дорогие автомобили в счет долга.

Адвокат бизнесмена Денис Кремер отметил, что приставы занизили стоимость дорогих иномарок на 30%. По его словам, Lamborgini оценили в 17 миллионов, при том, что автомобиль стоит на пять-шесть миллионов больше.

«Местом хранения определили территорию своей стоянки. Авто в зависшей ситуации фактически. Пока не вступит решение суда об оценке, а потом еще апелляция, никаких движений не будет. Поставили авто на стоянку, аргументируя тем, что «можете в ДТП попасть, поцарапать, а в соответствии с законом нести ответственность будет пристав», — приводит телеканал «360» слова защиты бизнесмена.

На заседании приставы не смогли предоставить необходимые материалы для возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты кредиторской задолженности. Речь идет о копии документов проверки, по результатам которой было возбуждено дело. В итоге рассмотрение дела перенесли на 12 ноября.

В настоящее время арестованные иномарки остаются у приставов. Отмечается, что предприниматель должен 650 тысяч евро и десять миллионов рублей.