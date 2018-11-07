Главу кубанского МВД сняли с должности

Краснодар, 7 ноября. Глава МВД Краснодарского края Владимир Виневский оставил свой пост, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

В мае текущего года глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о привлечении начальника кубанского министерства к дисциплинарной ответственности.

Решение было принято в связи с неполным служебным соответствием, передает телеканал «360». В регионе зафиксировали слабую активность полиции по противодействию деятельности «черных лесорубов». Так, за два последних года было раскрыто лишь одно дело, связанное с незаконной заготовкой древесины.

Виневский вступил на пост главы МВД Кубани в феврале 2011 года, до этого он руководил УМВД Липецкой области. Пока неизвестно, кто займет освободившуюся должность, однако высказывается предположение, что преемником будет назначен глава челябинского управления Андрей Сергеев.

Накануне стало известно, что глава Апшеронского района Краснодарского края Роман Герман ушел в отставку. Как сообщили в краевой администрации, он покинул пост по рекомендации губернатора региона Вениамина Кондратьева из-за несоответствующей организации работы во время масштабного наводнения на Кубани.