Пострадавшая от нападения львицы на Кубани девочка вышла из комы

Краснодар, 6 ноября. Девочка, на которую в цирке в Краснодарском крае набросилась львица, вышла из комы, сообщил отец ребенка.

По словам отца четырехлетней девочки, врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

«Дела вроде как в лучшую сторону пошли. Да [вывели из комы]», — сказал отец.

По его словам, ребенок впал в кому в результате нападения хищника, и это состояние медики поддерживали искусственно.

Ранее отец ребенка сообщил, что о состоянии дочери станет известно после того, как она выйдет из комы. По словам мужчины, в настоящее время врачи не дают прогнозов о состоянии ребенка.

Напомним, трагедия случилась в цирке-шапито в Краснодарском крае в конце октября. Львица во время представления набросилась на четырехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка доставили в больницу, ей провели операцию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, организатор цирка арестован.