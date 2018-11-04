Исторический парк открыли в Краснодаре в День народного единства

Краснодар, 4 ноября. В городе Краснодар прошло торжественное открытие нового парка «Россия — моя история». Церемония была приурочена к празднику День народного единства.

Комплекс состоит из нескольких залов, в каждом из которых имеется определенный мультимедийный сегмент, посвященный какому-либо важному моменту в истории Краснодарского края. Краснодарский парк войдет в ассоциацию российских исторических парков.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, цель данного исторического комплекса — помочь россиянам и их детям осознать причастность к истории страны, почувствовать единство.

«Понимание того, что у нас одна земля, что мы должны быть в единстве», — сказал Кондратьев, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл побывали на выставке-форуме «Православная Русь — ко Дню народного единства. Сокровища музеев России».