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ФАН публикует видео с места столкновения поезда и КамАЗа в Краснодарском крае

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ФАН публикует видео с места столкновения поезда и КамАЗа в Краснодарском крае

Краснодар, 3 ноября. Появилось видео с места серьезного ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского поезда в Краснодарском крае.

Напомним, авария произошла в ночь на субботу, 3 ноября, на переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка: столкнулись грузовик и поезд, пострадали 20 человек, троих их которых госпитализировали в медучреждение.

Известно, что пассажирский поезд маршрута Минск — Адлер столкнулся с грузовиком, пересекавшим железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось.

Ранее ФАН опубликовало фото с места крупного ДТП.

 

Автор: Алексей Громов
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