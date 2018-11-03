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Появились фото горевшего магазина бензотоваров в Краснодаре

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Появились фото горевшего магазина бензотоваров в Краснодаре

Краснодар, 3 ноября. Крупный пожар произошел в ночь на субботу, 3 ноября, в Краснодаре, загорелся магазин бензотоваров и автозапчастей.

Пожар зафиксировали после 02.00 в двухэтажном магазине бензотоваров и автозапчастей на улице Гагарина, 75/3. На место прибыли сотрудники МЧС, которым удалось ликвидировать возгорание только в 05.53.

Появились фото горевшего магазина бензотоваров в Краснодаре

Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все причины произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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