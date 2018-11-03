Появились фото с места ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

Краснодар, 20 ноября. Страшное ДТП с 20 пострадавшими произошло в Краснодарском крае: столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд.

Трех человек госпитализировали, другие получили легкие травмы при столкновении грузовика и поезда на переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка.

Известно, что пассажирский состав следовал из Минска в Адлер. Машинист применил экстренное торможение, однако грузовик находился от поезда очень близко, поэтому избежать ДТП не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Как ранее отмечало Федеральное агентство новостей, из-за аварии поезда № 103, которые следуют из Адлера в Москву, и № 335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск будут идти с опозданием.