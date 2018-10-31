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Девочка, пострадавшая от лап львицы в кубанском цирке, впала в кому

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Девочка, пострадавшая от лап львицы в кубанском цирке, впала в кому

Краснодар, 31 октября. Девочка, на которую в цирке в Краснодарском крае напала львица, остается в коме, сообщил региональный телеканал «Кубань 24» со ссылкой на отца ребенка.

«Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные», — сказал отец девочки.

По его словам, остальная информация будет известна уже после того, как дочь выйдет из комы.

Напомним, во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенок получил рваные раны лица и другие травмы. Ее доставили в реанимационное отделение больницы, где ей оперативно провели операцию. Трагедия случилась в селе Успенском 28 октября.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования был задержан 51-летний директор цирка.

Автор: Дарья Смолина
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