«Детям никогда бы в жизни не дала»: пострадавшая от наводнения на Кубани семья пожаловалась на плохую гумпомощь

Краснодар, 30 октября. Семья, оказавшаяся без крыши над головой из-за наводнения в Апшеронском районе Краснодарского края, рассказала о помощи местных властей.

Жительница Хадыженска Анна пожаловалась на низкий уровень гуманитарной помощи. По ее словам, в пакете с гуманитарной помощью были дешевые продукты, которые даже есть нельзя. В пакете были пачка соли и сахара, сгущенка, печенье, тушенка, «Доширак», зубная паста, зубная щетка, мыло.

«Детям никогда бы в жизни такое не дала… Пачка сахара, соли, «Доширак», тушенка, которой 20 рублей, максимум, цена, и вода. Что можно съесть — это только «Доширак», пожалуй, и то, один раз», — приводит телеканал «360» слова женщины.

Анна также добивается единовременных выплат. По ее словам, в первый раз ее супругу и двум детям дали десять тысяч рублей, а ей и дочери, которые прописаны в Туапсе, не предоставили этих средств. Теперь женщина ходит по судам и пытается доказать, что жила в полностью уничтоженном водой доме.

Спецкомиссия констатировала: «полная утрата имущества». В связи с этим женщина может рассчитывать на компенсацию в размере 100 тысяч рублей. По ее словам, в районной администрации ей заявили, что этих средств получить она не сможет.

Представители оперативного штаба при администрации сообщили, что в настоящее время есть острая необходимость в питании, постельном белье, подушках, одеялах, матрацах.

«Сейчас все силы бросили на это, решаем эти вопросы», — заявили она.

Комментарий по поводу ситуации у самой администрации взять телеканалу не удалось.