Львица напала на девочку в цирке на Кубани

Краснодар, 28 октября. Львица напала на девочку в цирке в Успенском районе Краснодарского края России. Четырехлетняя девочка госпитализирована. Сейчас она находится в отделении реанимации.

«В районе работает цирк-шапито, вечером произошел случай со львицей. Ребенок сейчас в больнице», — цитирует собеседника ТАСС.

По данным агентства, в больницу девочку доставили родители пострадавшей.

Накануне Газета.ru сообщала о нападении тигра на двух охотников в Приморском крае. Один из мужчин получил рваные раны головы и руки. Его товарищ не пострадал. Он доставил друга в больницу на автомобиле. Охотник получил повреждения средней тяжести.

Ранее также сообщалось о нападении цепного волка на девочку в Московской области. Волк вцепился девочке в ногу. По словам мамы пострадавшей, ребенок чудом избежал смерти.