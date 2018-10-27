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Utair запустил дополнительные рейсы между Краснодаром и Сочи после наводнения на Кубани

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Utair запустил дополнительные рейсы между Краснодаром и Сочи после наводнения на Кубани

Москва, 27 октября. Компания Utair впервые запустила самолет Boeing между Краснодаром и Сочи, чтобы помочь местным жителям, которые оказались в сложной ситуации из-за наводнения.

Перевозчик ввел два ночных рейса Boeing 737-800 из Краснодара и Сочи. Появились тарифы от 3000 до 3500 рублей. Как отмечается в сообщении Utair, в прошлом году пассажиропоток вырос до 7,3 млн человек. Головной офис Utair находится в Сургуте.

Ранее жители Краснодарского края пожаловались на авиперевозчиков, которые повысили цены на перелеты в связи с наводнением. На Кубани погибли 6 человек, более 1,2 тысячи домов в Туапсинском районе подтоплены, спасатели объявили в регионе режим ЧС.

Автор: Ирина Селезнева
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