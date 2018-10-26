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Четыре пассажирских поезда запустили в сторону Адлера после восстановления движения

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Четыре пассажирских поезда запустили в сторону Адлера после восстановления движения

Краснодар, 26 октября. Четыре пассажирских поезда было запущено после восстановления движения на участке Туапсе – Адлер, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

По информации компании, по состоянию на 11.30 от станции Туапсе в сторону Адлера и Сочи было отправлено четыре поезда. Кроме того, железнодорожники запустили пригородный электропоезд «Ласточка», который курсирует между станциями Туапсе и Имеретинский Курор.

Напомним, из-за сильных ливней, которые обрушились на Туапсинский район, было нарушено движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. Сотрудники РЖД восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный утром в пятницу. 

Автор: Дарья Смолина
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