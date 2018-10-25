Федеральную трассу Джубга — Сочи снова перекрыли из-за подтопления

Краснодар, 25 октября. Сотрудники ГИБДД из-за подтопления перекрыли участок трассы Джубга – Сочи.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в связи с повышением уровня воды в русле минувшей ночью закрыт мост через реку Макопсе – это 91 километр федеральной дороги.

В свою очередь дорожники уточнили, что закрытие мостового перехода произошло после того, как бурный поток в реке в течение часа подмыл береговую опору моста. На месте уже работают специалисты.

Добавим, что после сильных дождей в Краснодарском крае подтоплены 18 населенных пунктов и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушен мост на дороге от Туапсе до Майкопа.