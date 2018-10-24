Вода в подтопленных зонах Кубани спадает

Краснодар, 24 октября. Уровень воды в подтопленных населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края снижается, синоптики не прогнозируют новых ливней, сообщил глава района Анатолий Русин.

В Туапсинском районе введен режим ЧП после того, как из-за ливней подтопило населенные пункты и железнодорожные пути. Все службы переведены на круглосуточный режим работы.

Русин в интервью ТАСС сообщил, что вода начала спадать. Синоптики заверили, что «циклон прошел» и «в ближайшее время такого же сильного ливня не ожидается».

Чиновник уточнил, что к этому моменту в районе эвакуированы 140 жителей, которых временно разместили в больницах, гостиницах и других объектах. Русин уточнил, что после того, как вода спадет, всех эвакуированных жителей разместят в гостиницах.

Ранее пресс-служба администрации Краснодара предупредила жителей, что неблагоприятная погода сохранится в регионе до конца суток 25 октября. Сильные дожди, шквалистый ветер и угрозы паводков прогнозируются в 17 городах и районах Кубани. В морских районах прогнозируются смерчи.