Четыре человека погибли в страшном ДТП под Краснодаром

Краснодар, 10 августа. Серьезное ДТП произошло на трассе в Краснодарском крае, в районе станицы Елизаветинской: два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Жертвами аварии стали четыре человека.

ДТП произошло в пятницу около десяти часов вечера недалеко от станицы Елизаветинской. Как стало известно Федеральному агентству новостей, автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Nissan Tiida.

По предварительным данным, в автокатастрофе погибли четыре женщины. Очевидцы сообщали о трех жертвах аварии.

На видеозаписи, переданной очевидцем ДТП ФАН, видно, что автомобили сильно пострадали и не подлежат восстановлению. Спасатели извлекают тела погибших из машин.