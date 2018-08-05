Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Краснодаром

Краснодар, 5 августа. Страшное ДТП произошло в Краснодарском крае: при столкновении двух легковушек погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, авария случилась на территории Динского района на трассе Краснодар-Кропоткин.

Согласно приведенным данным, на 33-м километре автодороги лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110. Причиной столкновения стало то, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. Отмечается, что смертельные травмы получили четыре человека, которые скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Еще один человек был доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Кемерово на пересечении проспекта Химиков и улицы Волгоградской столкнулись два автомобиля.