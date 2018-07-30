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Краснодарский край пообещал помочь семьям погибших при пожаре в Сочи
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    Краснодарский край пообещал помочь семьям погибших при пожаре в Сочи

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    Краснодарский край пообещал помочь семьям погибших при пожаре в Сочи

    Краснодар, 30 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибших в крупном пожаре в Сочи и сообщил, что при необходимости родственникам жертв трагедии могут быть предоставлены места для размещения. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

    Кондратьев подтвердил, что трое пострадавших в результате возгорания в частном секторе Сочи госпитализированы, в том числе 16-летний подросток. Отмечается, что министерству здравоохранения региона поручено организовать всю необходимую помощь.

    Глава края отметил, что на месте происшествия работают специалисты, в числе которых спасатели и психологи. К вылету готова бригада санавиации.

    «Если возникнет необходимость, мы готовы предоставить места размещения родственникам», — сказал Кондратьев.

    Напомним, трагедия в Сочи произошла в ночь на понедельник, 30 июля. Пламя разгорелось в частном жилом доме, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В результате пожара погибли восемь человек, еще троих госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем, передает телеканал «360».

    На месте происшествия работают спасательные службы, которые продолжают разбирать завалы и не исключают, что количество жертв пожара может возрасти. Федеральное агентство новостей ранее публиковало видео с места событий.

    Автор: Екатерина Кухарева
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