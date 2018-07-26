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Молния убила купавшегося в море мужчину в Краснодарском крае
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    Молния убила купавшегося в море мужчину в Краснодарском крае

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    Молния убила купавшегося в море мужчину в Краснодарском крае

    Краснодар, 26 июля. Трагический инцидент произошел в городе Туапсе на побережье Черного моря Краснодарского края: молния ударила в купающегося мужчину. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю.

    Как стало известно, накануне в городе была грозовая погода, что не смутило 38-летнего мужчину, который пошел на городской пляж с целью искупаться в море. В результате молния ударила прямо в воду. На место прибыли спасатели, которые вызволили мужчину на берег только спустя 10 минут после произошедшего. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, он скончался.

    Агентство «Свободная пресса» сообщает, что от удара молнии пострадали и несколько других отдыхающих, которые остались живы.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Напомним, несколько дней назад от удара молнии в дерево в городе Шахты Ростовской области скончалась беременная девушка, еще четыре человека пострадали.

    Автор: Тимур Румянцев
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