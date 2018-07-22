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Сильные ливни с грозами обрушились на Краснодарский край
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    Сильные ливни с грозами обрушились на Краснодарский край

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    Сильные ливни с грозами обрушились на Краснодарский край

    Краснодар, 22 июля. В Краснодарском крае сохраняется действие экстренного предупреждения о неблагоприятной погоде и сильных ливнях.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, на регион уже несколько суток подряд обрушивается стена дождя. Сильные ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду заставляют жителей города оставаться в укрытиях. Ожидается, что неблагоприятная погода продлится и в понедельник, 23 июля.

    По данным краевого ГУ МЧС, существенные подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок зафиксированы на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории области, а также на реках Республики Адыгея и на Черноморском побережье.

    Власти региона и чрезвычайные службы предупреждают жителей края о погодной опасности, рекомендуя оставаться дома и не находиться вблизи ветхих построек и старых деревьев.

    Автор: Алексей Громов
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