Сильные ливни с грозами обрушились на Краснодарский край

Краснодар, 22 июля. В Краснодарском крае сохраняется действие экстренного предупреждения о неблагоприятной погоде и сильных ливнях.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на регион уже несколько суток подряд обрушивается стена дождя. Сильные ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду заставляют жителей города оставаться в укрытиях. Ожидается, что неблагоприятная погода продлится и в понедельник, 23 июля.

По данным краевого ГУ МЧС, существенные подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок зафиксированы на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории области, а также на реках Республики Адыгея и на Черноморском побережье.

Власти региона и чрезвычайные службы предупреждают жителей края о погодной опасности, рекомендуя оставаться дома и не находиться вблизи ветхих построек и старых деревьев.