Почти 150 пассажиров компании «Пегасус» более 8 часов не могут вылететь из Краснодара в Стамбул

Краснодар, 29 апреля. Почти 150 пассажиров вот уже более восьми часов не могут вылететь из Краснодара в Стамбул. О задержке вылета сообщил представитель авиакомпании «Пегасус».

По его словам, вылет из аэропорта Краснодара должен был состояться еще в 03.45 мск, но авиакомпания «Пегасус» не обеспечила гарантийных документов по топливу, из-за чего краснодарские компании отказали в заправке.

«Пока решался вопрос с документами, у экипажа закончилось рабочее время. По регламенту они должны отдохнуть. Вылет запланирован на 18.30 мск», — сказал собеседник РИА Новости, заверив, что все ожидающие вылета пассажиры получают напитки и питание.

Кроме того, он уточнил, что регистрацию на рейс прошли 180 человек, но из-за задержки около 30 пассажиров решили отказаться от перелета.