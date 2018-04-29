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Почти 150 пассажиров компании «Пегасус» более 8 часов не могут вылететь из Краснодара в Стамбул
Общество
Три поезда прибудут в Петербург с опозданием из-за остановки пассажирского состава
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    Почти 150 пассажиров компании «Пегасус» более 8 часов не могут вылететь из Краснодара в Стамбул

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    Почти 150 пассажиров компании «Пегасус» более 8 часов не могут вылететь из Краснодара в Стамбул

    Краснодар, 29 апреля. Почти 150 пассажиров вот уже более восьми часов не могут вылететь из Краснодара в Стамбул. О задержке вылета сообщил представитель авиакомпании «Пегасус».

    По его словам, вылет из аэропорта Краснодара должен был состояться еще в 03.45 мск, но авиакомпания «Пегасус» не обеспечила гарантийных документов по топливу, из-за чего краснодарские компании отказали в заправке.

    «Пока решался вопрос с документами, у экипажа закончилось рабочее время. По регламенту они должны отдохнуть. Вылет запланирован на 18.30 мск», — сказал собеседник РИА Новости, заверив, что все ожидающие вылета пассажиры получают напитки и питание.

    Кроме того, он уточнил, что регистрацию на рейс прошли 180 человек, но из-за задержки около 30 пассажиров решили отказаться от перелета.

     

    Автор: Алексей Громов
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