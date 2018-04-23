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Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Сочи
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    Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Сочи

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    Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Сочи

    Краснодар, 23 апреля. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова сыграет одну из главных ролей в спектакле «Мужчина нарасхват» в Сочи. Спектакль пройдет 23 апреля.

    Ольга Бузова заменила в спектакле российскую актрису Марию Горбань, известную по роли в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон».

    «О том, что Бузова — отличная актриса, знают еще не все. В спектакль «Мужчина нарасхват» она прекрасна», — цитирует «Комсомольская правда» анонс к комедии.

    Комедийный спектакль «Мужчина нарасхват» пройдет на сцене «Зимнего театра» в понедельник, 23 апреля. В спектакле рассказывается о девушке Марии, которая нашла себе богатого жениха. Однако он оказался женатым. В постановке также задействованы Антон Лирник, Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

    Автор: Дарья Смолина
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