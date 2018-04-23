Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Сочи

Краснодар, 23 апреля. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова сыграет одну из главных ролей в спектакле «Мужчина нарасхват» в Сочи. Спектакль пройдет 23 апреля.

Ольга Бузова заменила в спектакле российскую актрису Марию Горбань, известную по роли в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон».

«О том, что Бузова — отличная актриса, знают еще не все. В спектакль «Мужчина нарасхват» она прекрасна», — цитирует «Комсомольская правда» анонс к комедии.

Комедийный спектакль «Мужчина нарасхват» пройдет на сцене «Зимнего театра» в понедельник, 23 апреля. В спектакле рассказывается о девушке Марии, которая нашла себе богатого жениха. Однако он оказался женатым. В постановке также задействованы Антон Лирник, Сергей Писаренко и Евгений Никишин.