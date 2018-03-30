Подозреваемый в тройном убийстве житель Кубани предстанет перед судом

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Краснодар, 30 марта. Подозреваемый в убийстве троих человек житель Кубани предстанет перед судом, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

28-летний житель станицы Казанской в марте попал в ДТП. На следующий день он приехал в бильярдный клуб для урегулирования инцидента. Во время общения произошел конфликт, в ходе которого жителя Кавказского района избили.

Он взял у друзей автомат и, по версии следствия, застрелил трех обидчиков. Отмечается, что подозреваемый выстрелил не менее 20 раз.

Уголовное дело против 28-летнего жителя Кубани отправлено в суд.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ раскрыл дело об убийстве 14-летней девочки, которое было совершено в 2015 году в Костромской области. Для этого потребовалось изучить ДНК 13 тысяч человек.

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