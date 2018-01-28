«Финал четырех» Кубка России по баскетболу примет Краснодар

Краснодар, 28 января. «Финал четырех» Кубка России по баскетболу среди мужских команд пройдет в «Баскет-Холле» в Краснодаре с 9 по 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Начальник управления по физической культуре и спорту города Анатолий Мирошников отметил, что проводить такие соревнования как «Финал четырех» — честь и ответственность.

«Финал Кубка России по баскетболу — большой праздник для болельщиков, которые приедут в Краснодар из разных уголков страны», — подчеркнул Анатолий Мирошников.

В турнире примут участие баскетбольные клубы «Нижний Новгород», «Иркутск», «Локомотив-Кубань» и «Новосибирск». Полуфинальные матчи пройдут 9 февраля, в 16.30 состоится матч за третье место, финал пройдет 11 февраля.

Стоит отметить, что планируют провести «Матч дружбы», в котором примут участие чемпионы, политики, бизнесмены, журналисты Краснодарского края и другие, 10 февраля.