Стало известно, когда откроют Тургеневский мост в Краснодаре
Краснодар, 28 января. Ремонтные работы на Тургеневском мосту в Краснодаре планируют полностью завершить и открыть мост для движения транспорта в четверг, 1 февраля.
На данный момент осталось выполнить работы по устройству гидроизоляции, кроме этого необходимо будет заасфальтировать дорогу и нанести разметку.
«Работы на Тургеневском мосту выполнены на 90%. Заменены все необходимые деформационные швы», — цитирует пресс-служба администрации Краснодара директора МКУ «Единая служба заказчика» Артема Аганова.
Ремонтные работы по деформационным швам на Тургеневском мосту начались 2 января. Специалисты заменили четыре наиболее изношенных шва, на путепроводе их восемь.
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