Кубок губернатора Краснодарского края по легкой атлетике пройдет в Славянске-на-Кубани

Краснодар, 28 января. Кубок губернатора Краснодарского края по легкой атлетике пройдет в манеже «Олимпиец» в Славянске-на-Кубани во вторник, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

На открытом краевом турнире по легкой атлетике «Кубок губернатора Краснодарского края» выступят более ста ведущих спортсменов. Среди них победители и призеры международных соревнований Александр Лесной, Евгений Лукьяненко, Дмитрий Сорокин, Александр Грипич, Анатолий Ряполов, Нина Морозова и другие.

Спортсмены будут соревноваться в десяти видах по легкой атлетике. Мужчины и женщины будут участвовать в беге и барьерном беге на 60 метров, прыжках в длину и в толкании ядра. Мужчины также будут бороться за медали в беге на 800 метров и прыжках с шестом.

Соревнования начнутся в 11.30. Торжественное открытие пройдет в два часа дня.