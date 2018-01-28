Дом искусств начали строить в Старом парке под Геленджиком

Краснодар, 28 января. Дом искусств начали строить в Старом парке Кабардинки. В строящемся двухэтажном здании будут расположены экспозиционные залы, мастерские и помещения для проведения лекций и занятий.

После планируют начать строительство оранжереи, где будут представлены экзотические растения со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Создатель культурного центра Александр Алексеев сообщил, что планируется построить Музей истории России на площади 1,5 гектар. По словам создателя, музей даст возможность посетителям познакомиться с историей страны, начиная с Древнерусского государства до советского периода. В здании музея также будут расположены аудитории для проведения семинаров для школьников, конференций и других мероприятий и конференц-зал.