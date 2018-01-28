Обучающий семинар Фонда президентских грантов прошел в Краснодаре

Краснодар, 28 января. Обучающий семинар Фонда президентских грантов при содействии администрации Краснодарского края прошел в Краснодаре. 250 представителей некоммерческих организаций приняли участие в нем. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов рассказал присутствующим о том, как происходит экспертиза проектов, поданных на конкурс президентских грантов, а также об особенностях оценки заявок.

«Поддержка проектов ваших некоммерческих организаций со стороны президента РФ Владимира Путина — это лучший показатель того, что работа НКО ведется в правильном направлении. Она важна и актуальна для жителей всего края», — сообщает заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Петр Халанский.

Стоит отметить, что акцентировали внимание и на теме разработки социального проекта. Были продемонстрированы ошибки, которые встречаются чаще всего.

Напомним, что 41 проект на общую сумму около 70 миллионов рублей выиграл по результатам двух конкурсов президентских грантов в прошлом году от Краснодарского края.