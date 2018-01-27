Кубанские спортсмены получат до двух млн рублей за победы на Олимпиаде в Пхенчхане

Краснодар, 27 января. Кубанские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду в Пхенчхан, получат до двух миллионов рублей из регионального бюджета за успешное выступление.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что олимпийцы получат награды за достойный результат на Зимних Играх в Южной Корее. Основное условие — спортсмены должны входить в спортивные сборные Кубани, сообщают региональные новостные источники.

«В Краснодарском крае с 2004 года действует закон, в соответствии с которым победители, призеры и участники Олимпийских игр получают единовременные выплаты по итогам выступления на Играх», — отметил Вениамин Кондратьев.

Размер выплат установили к Олимпиаде, которая прошла в Рио-де-Женейро. Олимпийцам, которые займут первое место, выплатят по два миллиона рублей, второе место - по полтора миллиона рублей. За четвертое-восьмое атлетам выплатят по 500 тысяч рублей, остальным участникам Игр — по 250 тысяч рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2018 в качестве нейтральных спортсменов. Лидер государства отметил, что бойкота Зимних Игр в Южной Корее не будет.