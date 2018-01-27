Два долгостроя в Краснодаре вводят в эксплуатацию

Краснодар, 27 января. Глава Краснодара лично проверил состояние двух долгостроев, которые готовят к вводу в эксплуатацию.

Мэр областного центра Евгений Первышов лично проверил состояние этих объектов в ходе рабочей поездки. Около 260 человек въедут в дома, расположенные на улицах Дмитриевская дамба, 10 и Черкасская, 121. Первый многоквартирый дом начали строить в 2001 году, второй объект — в 2011 году. В ближайшие несколько месяцев будут проведены работы по подключению к сетям газоснабжения, отметили в пресс-службе городской администрации.

«Задача, которую ставит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев — к 2021 году ликвидировать проблему долгостроев. Ввод в эксплуатацию этих двух домов — еще один шаг для её выполнения, чтобы все дольщики получили свои квартиры», — цитируют «Краснодарские известия» слова Евгения Первышова.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил отказаться от долевого строительства в течение трех года. В поручении, подготовленном 5 ноября по итогам совещания с членами правительства, говорится: