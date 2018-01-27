Два долгостроя в Краснодаре вводят в эксплуатацию
Краснодар, 27 января. Глава Краснодара лично проверил состояние двух долгостроев, которые готовят к вводу в эксплуатацию.
Мэр областного центра Евгений Первышов лично проверил состояние этих объектов в ходе рабочей поездки. Около 260 человек въедут в дома, расположенные на улицах Дмитриевская дамба, 10 и Черкасская, 121. Первый многоквартирый дом начали строить в 2001 году, второй объект — в 2011 году. В ближайшие несколько месяцев будут проведены работы по подключению к сетям газоснабжения, отметили в пресс-службе городской администрации.
«Задача, которую ставит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев — к 2021 году ликвидировать проблему долгостроев. Ввод в эксплуатацию этих двух домов — еще один шаг для её выполнения, чтобы все дольщики получили свои квартиры», — цитируют «Краснодарские известия» слова Евгения Первышова.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил отказаться от долевого строительства в течение трех года. В поручении, подготовленном 5 ноября по итогам совещания с членами правительства, говорится:
«Совместно с Банком России и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан».