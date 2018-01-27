Сотрудник ДПС помог замерзающим водителю и его пассажирке на кубанской трассе

Краснодар, 27 января. Сотрудник полиции на трассе в Краснодарском крае помог замерзающим в машине водителю и его пожилой пассажирке.

Инцидент произошел 11 января на автомобильной трассе Майкоп – Краснодар, сообщают региональные издания со ссылкой на данные пресс-службы МВД по Республике Адыгея. Мужчина со своей пожилой матерью выехали из Майкопа в Краснодар, в машине закончился бензин, и водитель остановился на обочине с аварийными огнями, пытаясь остановить попутные автомобили и попросить о помощи, однако попытки не увенчались успехом.

Мужчина и женщина начали замерзать, так как была морозная погода. Патрулирующий на служебном автомобиле сотрудник ДПС заметил легковую машину и остановился. Капитан полиции Ким Хатит пересадил пожилую женщину в служебную машину и помог водителю отбуксировать заглохшее авто до ближайшей заправки.