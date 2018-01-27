Среднюю зарплату врачей увеличат в Краснодарском крае

Краснодар, 27 января. Краснодарский край продолжает выполнять майские указы президента РФ Владимира Путина: в регионе увеличится заработная плата врачей и медицинского персонала.

Средняя зарплата врачей Краснодарского края в 2018 году вырастет до 56 310 рублей, а среднего медицинского персонала — до 26 330 рублей. Соответствующее заявление сделала вице-губернатор Анна Минькова на селекторном совещании глав по социальным вопросам.

«С января этого года следует обеспечить темпы роста заработной платы для всех регионов без исключения. Эта ситуация должна быть на личном контроле у всех заместителей глав по соцвопросам», — отметила вице-губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин в мае 2012 года поручил обеспечить повышение зарплат сотрудников бюджетных сфер. «Майские указы» предполагают, что средняя зарплата врачей, учителей к 2018 году должна будет составлять от 100 или 200 процентов (в зависимости от категории) от средних доходов в регионах.